Звільнення ФДМУ керівника держпідприємства працівники назвали рейдерством. Готують мітинги
Трудовий колектив державного підприємства "Ялосовецьке" (Полтавська область) звернувся до голови Фонду держмайна (ФДМУ) Дмитра Наталухи, прем'єра Сергія Корецького, міністра аграрної політики Тараса Висоцького та керівника Офісу президента Кирила Буданова з проханням зберегти на посаді їхнього директора Андрія Пасюту.
Про це йдеться в листі до вказаних вище осіб, який є в розпорядженні ЕП.
Причиною для звернення став наказ ФДМУ №2086 від 8 жовтня 2026 року, (копія є в розпорядженні ЕП) про звільнення Пасюти із займаної посади шляхом розірвання трудового договору. В наказі заступник голови ФДМУ Віталій Коваленко посилається на п. 2 частини першої ст. 36 Кодексу законів про працю (закінчення строку).
На місце Пасюти виконуючим обовязки директора ДП "Ялосовецьке" тим же наказом Коваленка призначено Юрія Зеленюка.
У звернені трудового колективу (підтримано 280 працівниками) до влади таке рішення називається "рейдерським дерибаном". Підписанти просять скасувати згаданий наказ ФДМУ та зберегти керівником підприємства Пасюту.
"Наш трудовий колектив в кількості 300 осіб оголошує незгоду з таким рішення заступника Фонду Віталія Коваленка, про якого ми навіть не чули раніше, і залишає за собою право звертатися в засоби масової інформації та оголошувати мітинг", – зазначають працівники. За їх словами мітинг біля ФДМУ може відбутись вже 12 жовтня.
На праві користування за ДП "Ялосовецьке" закріплена загальна площа земель 9000 гектарів, з яких 7000 гектарів – в обробітку. Підприємство займається племінним господарством по розведенню великої рогатої худоби – там налічується 2200 голів молочної породи.