В Києві на платформі "Видубичі-Трипільські" матимуть зупинку декілька поїздів

З 10 квітня поїзди №79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів та №793/794 Черкаси – Київ зупинятимуться на платформі "Видубичі-Трипільські" в обох напрямках.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

В УЗ зазначили, що ця зупинка дозволить мешканцям лівобережних районів Києва зекономити час у поїздках на Черкащину, Кіровоградщину та Придніпров’я.

Зупинка розташована біля ключової транспортної розв’язки в районі Південного мосту, на перетині Наддніпрянського шосе та Саперно-Слобідської вулиці. Вона є частиною транспортно-пересадного вузла "Видубичі", який об’єднує:

- Метро "Видубичі";

- Платформу "Видубичі" для приміських поїздів і Київської кільцевої електрички;

- Платформу "Видубичі-Трипільські";

- Автостанцію "Видубичі".

Читайте також: Квитки в касах та бонуси для пасажирів: як "Укрзалізниця" відновлюється після кібератаки

Нагадаємо:

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.

27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці"відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

30 березня "Укрзалізниця" відновила ще дві онлайн послуги після масштабної кібератаки. Зокрема, в застосунку УЗ або на сайті знову можна скористатись пільгою для осіб з інвалідністю, також знову можна подивитись онлайн-табло усіх вокзалів у додатку.