На Одещині викрили 16 нелегальних теплиць з вирощування тютюну, вилучили майже 56 тонн продукції

Бюро економічної безпеки в Одеській області виявило 16 теплиць та складські приміщення, в яких вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як зазначили в Бюро, тютюн вирощували за допомогою крапельного зрошення. Надалі його листя протягом кількох місяців сушили, потім подрібнювали та фасували по коробах. Готову сировину фігуранти планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.

За словами керівника детективів БЕБ Олександра Ткачука, під час проведення обшуків детективи вилучили майже 56 тонн вирощеної продукції, техніку для посіву, шланги для поливу, промислову лінію для сушіння та подрібнення тютюну.

Він повідомив, що вилучену продукцію направлено для проведення необхідних судових експертиз. Триває досудове розслідування.

За його словами, БЕБ вже припинило незаконні вирощування та обробку тютюну без ліцензії в Одеській, Хмельницький та Львівській областях. Вилучили понад 101 407 кг тютюну.

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