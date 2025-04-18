В Одесской области разоблачили 16 нелегальных теплиц по выращиванию табака, изъяли почти 56 тонн продукции

Бюро экономической безопасности в Одесской области выявило 16 теплиц и складские помещения, в которых выращивали, сушили и перерабатывали табак в промышленных масштабах.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Как отметили в Бюро, табаквыращивали с помощью капельного орошения. В дальнейшем его листья в течение нескольких месяцев сушили, затем измельчали и фасовали по коробам. Готовое сырье фигуранты планировали продавать по всей Украине под видом табачной продукции различных торговых марок.

По словам руководителя детективов БЭБ Александра Ткачука,во время проведения обысков детективы изъяли почти 56 тонн выращенной продукции, технику для посева, шланги для полива, промышленную линию для сушки и измельчения табака.

Он сообщил, чтоизъятая продукция направлена для проведения необходимых судебных экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

По его словам, БЭБуже прекратило незаконные выращивания и обработку табака без лицензии в Одесской, Хмельницкий и Львовской областях. Изъяли более 101 407 кг табака.

Напомним:

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили канал контрабанды подакцизных товаров под видом мороженого.