БЕБ виявило канал контрабанди сигарет та алкоголю під виглядом морозива

Детективи Бюро економічної безпеки викрили канал контрабанди підакцизних товарів під виглядом морозива.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що організатор схеми намагався переправити до країн Європи тютюнові вироби та алкогольні напої, використовуючи реквізити підконтрольного йому одеського виробника морозив.

"Для цього фігурант упакував товар у контейнери з-під солодощів, покривши його морозивом. Таким чином чоловік намагався ввести в оману контролюючі органи під час проведення митного оформлення", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили місце завантаження підакцизних товарів, подальший маршрут автомобіля, який за документами перевозив морозиво, та коло осіб причетних до незаконної діяльності.

"Під час обшуків в пункті пропуску через державний кордон "Орлівка-Ісакча" виявлено понад 33,5 тис. пачок сигарет відомих марок та майже 13 тис літрів спиртосуміші. Вилучено вантажівку з причепом та підакцизні товари, орієнтовною вартістю майже 7 млн грн", – розповіли в БЕБ.

Нагадаємо:

Обсяг нелегального ринку сигарет в Україні після року зменшення знову почав зростати. Його частка (йдеться про підробки, Duty Free, контрабанду) збільшилася до 14,1% в лютому 2025 року після 12,6% в жовтні 2024 року.