В Одесской области будут строить новый мост через Дунай

На юге Одесской области планируют построить новый мост через Дунай.

Об этом пишет ЦТС.

Речь идет о строительстве моста в селе Орловка в Измаильском районе, который на другой стороне Дуная ведет к румынскому городу Исакча.

Проект включен в Стратегию восстановления и развития региона на 2025-2027 годы, обнародованную на сайте Одесского областного совета.

Этот мост станет частью международного маршрута E87, который соединяет Украину с Румынией, Болгарией и Турцией.

Сейчас водителям приходится делать длинный объезд через Молдову, пересекая границу дважды. Новый мост позволит сократить дорогу до Исакчи примерно на 80 километров.

Строительство моста Орловка-Исакча через реку Дунай призвано стать частью большого южного транспортного коридора и должно соединить Украину с Европейским союзом через Румынию.

Строительство планируют профинансировать за счет международной помощи - более 12,6 млрд гривен в течение трех лет. В 2025 году выделят 1,26 млрд, в 2026 - почти 3,8 млрд, а в 2027 - более 7,5 млрд гривен.

Впереди - проектирование, экологические исследования, само строительство моста, подъездных путей, а также создание пунктов пропуска и подключение к международным трассам.

Будущий мост будет четырехполосным, будет иметь тротуары для пешеходов с обеих сторон и будет устойчивым к землетрясениям до 9 баллов.

С украинской стороны построят подъездную дорогу длиной 3 км, с румынской - 950 метров.

Напомним:

Осенью 2023 года РФ нанесла удар по паромному пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией в Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области открыли движение уже третьим мостом, восстановленным после разрушений из-за российского вторжения. Мост на автодороге Р-79 разрушили, чтобы остановить продвижение врага еще в начале войны.