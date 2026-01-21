На Львівщині судитимуть телефонних шахраїв

Правоохоронці завершили направили до суду обвинувальний акт щодо зловмисників, які під виглядом співробітників банку переконували клієнтів перевести власні заощадження на рахунки аферистів.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Поліцейські задокументували трьох зловмисників, які під виглядом співробітників банку переконували клієнтів фінустанови перевести власні заощадження на підконтрольні аферистам рахунки", – говориться у повідомленні.

Обвинуваченим загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Кіберполіцейські Львівщини спільно з працівниками Львівського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури провели комплексну роботу.

Вони задокументували незаконний прибуток трьох місцевих мешканців, віком від 29 до 32 років.

Зловмисники використовували стандартну "вішинг-схему" з обману клієнтів банку. Під виглядом співробітників установи вони телефонували потерпілим і переконували їх перевести власні кошти на підконтрольні зловмисникам рахунки, нібито з безпекових міркувань.

За таким сценарієм ділки ошукали 19 громадян на 824 тис. грн, зазначає поліція.

"Завдяки діям поліції шахраям не вдалося уникнути відповідальності навіть в умовах повної конспірації своєї протиправної діяльності", – говориться у повідомленні.

В рамках кримінального провадження поліцейські провели ряд обшуків, вилучивши мобільні телефони, чорнові записи, комп'ютери, банківські картки та інші речові докази.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування й направили стосовно фігурантів обвинувальний акт до суду, повідомляє поліція.

Їх звинувачують у шахрайстві і несанкціонованому втручанні в роботу комунікаційних мереж. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

