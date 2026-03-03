На лівому березі Києва відновлює роботу електротранспорт

На лівому березі Києва частково відновили роботу електротранспорту: на маршрути повернулася частина тролейбусів і трамваїв.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Через покращення ситуації в енергосистемі "Київпастранс" починає поетапне відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з'єднують обидва береги столиці", – говориться у повідомленні.

3 березня частково відновили рух трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

Також курсують тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.

Водночас сьогодні на маршрутах ще курсуватимуть дублюючі автобуси, зазначили у КМДА.

"4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі та відповідно до планового випуску", – говориться у повідомленні.

Дублюючі автобуси відзавтра будуть скасовані.

Про подальші зміни в роботі громадського транспорту КМДА повідомлятиме додатково.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 26 лютого в Києві поступово відновлюють роботу електротранспорту на правому березі.

Раніше повідомлялося, що через наслідки ворожих обстрілів і складну ситуацію в енергосистемі тимчасово призупиняв рух наземний електротранспорт на правому березі Києва.