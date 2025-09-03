На Кіровоградщині відновили проїзд пошкодженою ділянкою залізниці
В Кіровоградській області залізничники відновили можливість проїзду поїздів по дільниці, пошкодженій внаслідок ворожого обстрілу вночі проти 3 вересня.
Про це інформує "Укрзалізниця".
"Впродовж дня залізничники намагались якомога швидше скоротити затримки рейсів за рахунок зміни маршрутів поїздів і призначення додаткових вагонів та електропоїздів для підвозу пасажирів до їх рейсів", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що низка поїздів по обігу продовжує прямувати із затримками.
Всі деталі про затримки рейсів можна оперативно дивитись на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/
Нагадаємо:
Зранку 3 вересня через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, затримувались понад 20 поїздів. Постраждали четверо залізничників.
Через російський обстріл Кіровоградської області низка приміських залізничних маршрутів були змінені, або скасовані.