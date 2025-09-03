На Кіровоградщині відновили проїзд пошкодженою ділянкою залізниці

В Кіровоградській області залізничники відновили можливість проїзду поїздів по дільниці, пошкодженій внаслідок ворожого обстрілу вночі проти 3 вересня.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"Впродовж дня залізничники намагались якомога швидше скоротити затримки рейсів за рахунок зміни маршрутів поїздів і призначення додаткових вагонів та електропоїздів для підвозу пасажирів до їх рейсів", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що низка поїздів по обігу продовжує прямувати із затримками.

Всі деталі про затримки рейсів можна оперативно дивитись на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Нагадаємо:

Зранку 3 вересня через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, затримувались понад 20 поїздів. Постраждали четверо залізничників.

Через російський обстріл Кіровоградської області низка приміських залізничних маршрутів були змінені, або скасовані.