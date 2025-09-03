Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На Кіровоградщині відновили проїзд пошкодженою ділянкою залізниці

Альона Кириченко — 3 вересня, 18:15
На Кіровоградщині відновили проїзд пошкодженою ділянкою залізниці
Ілюстративне фото
Getty Images

В Кіровоградській області залізничники відновили можливість проїзду поїздів по дільниці, пошкодженій внаслідок ворожого обстрілу вночі проти 3 вересня.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"Впродовж дня залізничники намагались якомога швидше скоротити затримки рейсів за рахунок зміни маршрутів поїздів і призначення додаткових вагонів та електропоїздів для підвозу пасажирів до їх рейсів", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що низка поїздів по обігу продовжує прямувати із затримками.

Всі деталі про затримки рейсів можна оперативно дивитись на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Нагадаємо:

Зранку 3 вересня через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, затримувались понад 20 поїздів. Постраждали четверо залізничників.

Через російський обстріл Кіровоградської області низка приміських залізничних маршрутів були змінені, або скасовані.

Укрзалізниця війна

війна

На Кіровоградщині відновили проїзд пошкодженою ділянкою залізниці
Як подолати кадрову кризу
Наближення лінії фронту: на Дніпропетровщині обмежили рух деяких приміських поїздів

Останні новини