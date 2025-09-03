Через обстріл на Кіровоградщині скасовано частину приміських поїздів

Через російський обстріл Кіровоградської області низка приміських залізничних маршрутів були змінені, або скасовані.

Про це повідомляє пресслужба приміських сполучень "Укрзалізниці".

"Через пошкодження залізничної інфраструктури Кіровоградщини внаслідок обстрілу вносимо зміни у низки маршрутів приміських поїздів", – зазначили у повідомленні.

На 9:30 3 вересня були скасовані сполучення:

№6592 сполученням Імені Т.Г. Шевченка - Черкаси.

№6501 Знамʼянка - Імені Т.Г. Шевченка.

﻿№6331 Знамʼянка - Помічна.

№6002 Знам'янка - П'ятихатки.

№6591 Черкаси - Імені. Т.Г. Шевченка.

№6001 П'ятихатки – Знам'янка.

№6508 Імені Т.Г. Шевченка – Знамʼянка.

№6334 Помічна - Знамʼянка.

Пізніше у пресслужбі додали, що здебільшого фіксуються затримки близько 2 годин, маршрути низки поїздів обмежені без заїзду до станції Знам'янка:

№6043/6044 курсуватиме у сполученні Сахарна - Помічна (замість Знам'янка - Помічна).

№6332 курсуватиме у сполученні Колосівка - Чорноліська (замість Колосівка - Знам'янка).

№6505 курсуватиме у сполученні Чорноліська - Імені Т.Г. Шевченка (замість Знам'янка - Імені Т.Г. Шевченка).

№6551/6552 курсуватиме у сполученні Черкаси - Чорноліська (замість Черкаси - Знам'янка).

№6333 курсуватиме у сполученні Чорноліська - Колосівка (замість Знамʼянка - Колосівка).

№6506 курсуватиме у сполученні Імені Т.Г. Шевченка - Чорноліська (замість Імені Т.Г. Шевченка - Знам'янка).

№6507 курсуватиме у сполученні Чорноліська - Цвіткове (замість Знам'янка - Цвіткове).

Нагадаємо:

Через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, затримуються понад 20 поїздів. Постраждали четверо залізничників.