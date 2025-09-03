Українська правда
Російський обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині: понад 20 рейсів затримається

Володимир Тунік-Фриз — 3 вересня, 09:00
Російський обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині: понад 20 рейсів затримається
Getty Images

Через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, затримуються понад 20 поїздів. Постраждали четверо залізничників.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Згідно з повідомленням компанії, затримки торкнуться низки поїздів, зокрема:

  • №76 Кривий Ріг – Київ
  • №75 Київ – Кривий Ріг
  • №79 Дніпро – Львів
  • №791 Кременчук – Київ
  • №790 Кропивницький – Київ
  • №121 Херсон – Краматорськ
  • №85 Запоріжжя – Львів
  • №38 Київ – Запоріжжя
  • №37 Запоріжжя – Київ
  • №51 Запоріжжя – Одеса
  • №789 Кропивницький – Київ
  • №119 Дніпро – Хелм
  • №31 Запоріжжя – Перемишль
  • №59 Харків – Одеса
  • №65/165 Харків – Черкаси, Умань
  • №102 Краматорськ – Херсон
  • №80 Львів – Дніпро
  • №120 Хелм – Дніпро
  • №86 Львів – Запоріжжя
  • №8 Одеса – Харків
  • №54 Одеса – Дніпро
  • №254 Одеса – Кривий Ріг

"Залізничники роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", – повідомили в "Укрзалізниці".

Доповнено: Пізніше в компанії повідомили, що внаслідок російського удару постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.

Передісторія:

  • Російські війська атакували безпілотниками Знам'янку Кіровоградської області. Внаслідок удару постраждали пʼятеро людей, пошкоджені житлові будинки, населені пункти громади залишилася без електропостачання.

