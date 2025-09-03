Російський обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині: понад 20 рейсів затримається
Через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, затримуються понад 20 поїздів. Постраждали четверо залізничників.
Джерело: "Укрзалізниця"
Деталі: Згідно з повідомленням компанії, затримки торкнуться низки поїздів, зокрема:
- №76 Кривий Ріг – Київ
- №75 Київ – Кривий Ріг
- №79 Дніпро – Львів
- №791 Кременчук – Київ
- №790 Кропивницький – Київ
- №121 Херсон – Краматорськ
- №85 Запоріжжя – Львів
- №38 Київ – Запоріжжя
- №37 Запоріжжя – Київ
- №51 Запоріжжя – Одеса
- №789 Кропивницький – Київ
- №119 Дніпро – Хелм
- №31 Запоріжжя – Перемишль
- №59 Харків – Одеса
- №65/165 Харків – Черкаси, Умань
- №102 Краматорськ – Херсон
- №80 Львів – Дніпро
- №120 Хелм – Дніпро
- №86 Львів – Запоріжжя
- №8 Одеса – Харків
- №54 Одеса – Дніпро
- №254 Одеса – Кривий Ріг
"Залізничники роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", – повідомили в "Укрзалізниці".
Доповнено: Пізніше в компанії повідомили, що внаслідок російського удару постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.
Передісторія:
- Російські війська атакували безпілотниками Знам'янку Кіровоградської області. Внаслідок удару постраждали пʼятеро людей, пошкоджені житлові будинки, населені пункти громади залишилася без електропостачання.