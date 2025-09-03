Російський обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині: понад 20 рейсів затримається

Через російський обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, затримуються понад 20 поїздів. Постраждали четверо залізничників.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Згідно з повідомленням компанії, затримки торкнуться низки поїздів, зокрема:

№76 Кривий Ріг – Київ

№75 Київ – Кривий Ріг

№79 Дніпро – Львів

№791 Кременчук – Київ

№790 Кропивницький – Київ

№121 Херсон – Краматорськ

№85 Запоріжжя – Львів

№38 Київ – Запоріжжя

№37 Запоріжжя – Київ

№51 Запоріжжя – Одеса

№789 Кропивницький – Київ

№119 Дніпро – Хелм

№31 Запоріжжя – Перемишль

№59 Харків – Одеса

№65/165 Харків – Черкаси, Умань

№102 Краматорськ – Херсон

№80 Львів – Дніпро

№120 Хелм – Дніпро

№86 Львів – Запоріжжя

№8 Одеса – Харків

№54 Одеса – Дніпро

№254 Одеса – Кривий Ріг

"Залізничники роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", – повідомили в "Укрзалізниці".

Доповнено: Пізніше в компанії повідомили, що внаслідок російського удару постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.

Передісторія: