Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Ірпені відкрили ресторан McDonald’s

Віктор Волокіта — 6 березня, 16:46
В Ірпені відкрили ресторан McDonald’s
Пресслужба МакДональдс

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів McDonald's, відкрило у п'ятницю, 6 березня, перший ресторан у м. Ірпінь на Київщині.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Ресторан у м. Ірпінь став 123 рестораном мережі в Україні, які працюють.

Ресторан загальною площею 479 кв. м розташований на вул.Центральна, 2/1, поруч із залізничним вокзалом та автовокзалом, неподалік центральної площі.

Новий заклад може розмістити 121 гостя в залі й ще 126 на терасі.

Новий "МакДональдз" також оснащений генератором.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Нагадаємо:

У Києві на лівому березі 5 березня відкрили новий ресторан McDonald's

McDonald's ресторани

ресторани

В Ірпені відкрили ресторан McDonald’s
McDonald’s Україна відкрила перший новий ресторан у 2026 році
За рік податкова виявила 400 випадків неофіційної праці в ресторанній сфері

Останні новини