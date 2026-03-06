В Ірпені відкрили ресторан McDonald’s
ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів McDonald's, відкрило у п'ятницю, 6 березня, перший ресторан у м. Ірпінь на Київщині.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
Ресторан у м. Ірпінь став 123 рестораном мережі в Україні, які працюють.
Ресторан загальною площею 479 кв. м розташований на вул.Центральна, 2/1, поруч із залізничним вокзалом та автовокзалом, неподалік центральної площі.
Новий заклад може розмістити 121 гостя в залі й ще 126 на терасі.
Новий "МакДональдз" також оснащений генератором.
Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

