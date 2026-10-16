На Київщині у трьох районах застосовували екстрені відключення

Внаслідок російської атаки на енергооб'єкти у трьох районах на Київщині застосовували екстрені відключення, графіки не діють.

Про це інформує ДТЕК.

Як повідомили у компанії, екстрені відключення застосовуються в Бучанському, Обухівському, Фастівському районах за командою Укренерго.

Під час екстрених відключень графіки не діють, нагадали у компанії та пообіцяли інформувати у разі змін.

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Внаслідок атаки російських безпілотників 16 жовтня Луцьк Волинської області залишився без електропостачання.