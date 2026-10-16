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На Київщині у трьох районах застосовували екстрені відключення

Андрій Муравський — 16 жовтня, 11:53
На Київщині у трьох районах застосовували екстрені відключення

Внаслідок російської атаки на енергооб'єкти у трьох районах на Київщині застосовували екстрені відключення, графіки не діють.

Про це інформує ДТЕК.

Як повідомили у компанії, екстрені відключення застосовуються в Бучанському, Обухівському, Фастівському районах за командою Укренерго.

Під час екстрених відключень графіки не діють, нагадали у компанії та пообіцяли інформувати у разі змін.

Нагадаємо:

Після масованої російської атаки на енергооб'єкти у кількох областях України є нові знеструмлення, а через несприятливі погодні умови знеструмлено 11 населених пунктів у двох регіонах.

Внаслідок російської атаки по енергооб'єктах столиці застосовано екстрені відключення електропостачання.

Внаслідок атаки російських безпілотників 16 жовтня Луцьк Волинської області залишився без електропостачання.

енергетика графіки відключень

графіки відключень

На Київщині у трьох районах застосовували екстрені відключення
У пʼятницю графіки відключень діятимуть у частині областей
У четвер графіки відключень діятимуть у деяких областях

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