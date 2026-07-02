На Рівненщині зіштовхнулися мікроавтобус і поїзд, є загиблі

У Рівненській області маршрутний мікроавтобус зіштовхнувся з поїздом, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"На залізничному переїзді в Рівненській області сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса з поїздом. Попередньо є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса", – говориться у повідомленні.

Рух на дільниці тимчасово обмежено. Наразі на місці події працюють правоохоронці, рятувальники та працівники залізниці. Усі обставини аварії будуть встановлені за результатами перевірки, зазначають в УЗ.

За попередньою інформацією ДСНС у Рівненській області, внаслідок ДТП загинули 4 особи, ще 13 травмовані. Аварія сталася близько 14:00 на залізничному переїзді в селищі Квасилів, уточнили у ДСНС.