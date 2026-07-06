На Київщині з міркувань безпеки обмежили рух поїздів: очікуються затримки – УЗ

Українська правда.

На деяких ділянках залізниці у Київській області з безпекових міркувань обмежили рух поїздів, через що низка рейсів прямуватиме із затримкою за резервними маршрутами.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Деталі: В компанії запевнили, що наразі задіюються резервні обʼїзні маршрути. Зокрема, це стосується поїздів №93 Харків – Холм, №134 Кам'янець-Подільський – Київ, №94 Холм – Харків, №43 Дніпро – Івано-Франківськ та №104 Львів – Лозова.

Усі ключові зупинки для цих поїздів буде збережено. Втім, очікуються затримки в русі, які вже зараз можна відстежувати на сервісі uz-vezemo.

Через ці обмеження також ускладнений приміський рух у фастівському напрямку. УЗ спільно з Київською ОВА організовує автобуси для забезпечення "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом.

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