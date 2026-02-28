Прокуратура відібрала у підприємця приміщення київського коледжу автотехнологій

Будівля у Києві по вул. Набережно-Корчуватська, буд. 78

Господарський суд міста Києва зобов`язав ФОП Ігоря Скузу повернути комунальному закладу професійної освіти "Київський професійний коледж автотранспортних технологій" частину нежитлових приміщень площею 400 кв. м.

Про це свідчить рішення суду від 2 лютого.

Йдеться про приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 78, літ. Б.

У 2023 році за результатами аукціону Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), ФОП Ігор Скуз та Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України уклали договір оренди про користування цього приміщення.

Строк дії договору - 5 років, місячна орендна плата - 32 тис грн. Йшлося про розміщення станції технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, і Скуз мав забезпечити якісне проведення виробничого навчання та виробничої практики здобувачів освіти згідно з навчальними планами і освітніми програмами.

Водночас суд встановив, що діяльність підприємця не пов`язана з навчальним процесом, тому визнав недійсним договір оренди і зобов`язав повернути приміщення коледжу.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову прокуратури, яка хотіла зобов`язати ТОВ "Будівельна фірма "Барельєф" повернути "Державному університету "Київський авіаційний інститут" частину нежитлового приміщення.