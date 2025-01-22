На Харківщині викрили посадовицю податкової, яка вимагала хабарі у підприємців

На Харківщині повідомили про підозру в хабарництві заступниці начальника одного з управлінь обласної державної податкової служби.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

З серпня 2024 року фігурантка організувала схему систематичного вимагання хабарів від підприємців Харківської області. Вони мали давати їй гроші не лише за виявлені порушення законодавства, а й за не проведення перевірок, за необхідні процедури під час закриття ФОПів тощо. У середньому "за послугу" підприємці мали платити від 2 до 5 тисяч доларів.

В межах розслідування правоохоронці провели близько десяти обшуків, під час яких вилучили документи, комп’ютерну та телефонну техніку, чорнові записи та 20 тисяч доларів готівкою.

Заступниці начальника управління повідомили про підозру. Передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.