На Харківщині викрили підприємця-депутата: привласнив спецтехніку і брехав, що вона знищена

На Харківщині правоохоронці викрили підприємця-депутата, який взяв на зберігання комунальне обладнання вартістю понад 14,5 млн грн і намагався привласнити його, стверджучи, що воно було знищено внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, а також Національна поліція.

"Директор будівельної фірми, який є депутатом Богодухівської районної ради VIII скликання, вирішив нажитися на майні громади у розпал повномасштабного вторгнення рф та під приводом порятунку від ворожих атак привласнив спецтехніку", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, товариство з обмеженою відповідальністю, очолюване чиновником, уклало із комунальним підприємством договір на реконструкцію очисних споруд у місті Валки загальною вартістю 32,5 мільйони гривень.

У рамках виконання договору підприємство-підрядник закупило та поставило 25 одиниць обладнання на суму понад 14,7 мільйонів гривень. Ідеться про спеціалізоване дороговартісне обладнання — занурювальні біодиски, насоси, дозувальні станції та шнекові ґрати.

Фінансування проєкту здійснювалося за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Усе це майно зберігалося на території комунального підприємства у Валках.

Після початку повномасштабного вторгнення директор фірми вирішив скористатися воєнним станом і привласнити техніку. Під приводом загрози обстрілів він запропонував керівництву КП безкоштовну допомогу у вивезенні обладнання до західної частини України.

Сторони уклали договір відповідального зберігання, за яким очільник підприємства мав перевезти майно до Чернівецької області. Однак замість цього він зберігав техніку на території домоволодіння своєї тещі у Богодухівському районі, де здійснює господарську діяльність.

"Коли на початку 2024 року замовник висунув вимогу повернути обладнання, чиновник повідомив, що майно нібито було знищено", – розповіли у прокуратурі.

Таким чином комунальному підприємству завдано шкоди на суму понад 14,5 млн гривень.

Однак під час проведення слідчих та оперативних заходів правоохоронці встановили, що обладнання знищене не було. Воно знаходилося за місцем проживання директора товариства.

Керівник Харківської обласної прокуратури погодив підприємцю підозру за фактом привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, вчиненого в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

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