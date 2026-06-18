На Київщині у корупції викрили посадовця автодору

Посадовці держпідприємства "Київське обласне дорожнє управління", що входить до структури АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"": керівник установи, його заступник та комерційний директор діяли в організованій злочинній групі, яка здавала у фіктивну оренду майно.

Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Чиновники здавали в оренду склади, приміщення та інші державні об'єкти приватним бізнесменам за заниженою вартістю або взагалі без укладення договорів та офіційної оплати.

Натомість різницю між реальною вартістю користування майном і сплаченими коштами вимагали й отримували від підприємців готівкою.

За повідомленням Кравченка, задокументовано 12 епізодів передачі коштів, коли начальник комерційного відділу держпідприємства отримав від підприємців понад 270 тис. грн за користування майном без договорів. Частину грошей у сумі понад 217 тис. грн. він передавав вищому керівництву.

Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час обшуків у фігурантів вилучено готівку в різних валютах на загальну суму майже 600 тис. грн, а також мобільні телефони, ноутбуки, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію та чорнові записи учасників схеми.

Крім того, про підозру повідомлено чотирьом представникам суб'єктів господарювання.

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