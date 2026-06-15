Adidas повернувся до Харкова після чотирьох років перерви

Спортивний бренд Adidas повернувся у Харків після чотирьох років перерви.

Про це повідомив генеральний директор Adidas Україна Ігор Маринич у LinkedIn.

Магазин Adidas у форматі дисконт-центру запрацював за адресою Героїв Харкова, 199.

"Після чотирьох років у "замороженому" стані після початку повномасштабної війни ми знову відкриваємо двері для всіх наших клієнтів і спортсменів у нашому чудовому, спортивному, неймовірно хороброму та українському місті героїв – Харкові!", – йдеться у дописі.

Маринич також підкреслив, що безпека працівників і споживачів залишається ключовим пріоритетом роботи компанії.

Нагадаємо:

Adidas припинив роботу в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Вже в липні того ж року компанія відновила роботу чотирьох магазинів у Житомирі, Львові та Ужгороді.