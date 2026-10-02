На Харківщині російський дрон вдарив по автомобілю газовиків

На Харківщині автомобіль служби експлуатації Газмережі, яка входить до групи компаній Нафтогаз, прицільно атакував російський FPV-дрон.

Про це повідомили у НАК "Нафтогаз України".

Удар стався, коли працівники їхали виконувати ремонтні роботи в одному з населених пунктів Золочівської громади.

"У складі бригади було п'ятеро осіб. Вони вчасно помітили безпілотник і встигли залишити автівку до моменту влучання", – говориться у повідомленні.

"На щастя, наші працівники не постраждали. Водночас цей випадок вкотре підтверджує, що ворог цілеспрямовано атакує людей, які забезпечують відновлення газової інфраструктури", – зазначив виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Він додав, що попри надскладні умови, колеги продовжують працювати, "щоб українці стабільно отримували газ в тому числі в прифронтових громадах".

Це вже 14-та атака рф на працівників Газмережі від початку 2026 року. Ворог обстрілював бригади як під час виїзду на аварійні виклики, так і безпосередньо під час виконання робіт.

Загалом за цей період газовики групи Нафтогаз ліквідували майже 3300 аварійних ситуацій, пов'язаних із ворожими обстрілами, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Росіяни вчергове атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині та спричинили там критичні руйнування.

З початку 2026 року росіяни атакували об'єкти Нафтогазу понад 250 разів.

Наприкінці серпня Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.