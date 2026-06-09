70% будівельного сміття в Україні можна переробити – дослідження

Внаслідок пошкодження та руйнування житлових будівель на підконтрольних уряду України територіях станом на вересень 2025 року утворилося близько 17,2 мільйона тонн відходів від руйнувань.

Такі дані дослідження програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Близько 8,2 мільйона тонн можуть підлягати рециклінгу та повторному використанню для потребу відбудови.

ПРООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Японії та у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України опублікувала нове дослідження, що оцінює можливість створення в Україні сталої ринкової системи рециклінгу та повторного використання відходів від руйнувань як частини процесу відновлення та відбудови.

На підконтрольних уряду України територіях станом на вересень 2025 року утворилося близько 17,2 мільйона тонн відходів від руйнувань.

Частину цих відходів уже вивезли та розмістили на полігонах, однак близько 11,7 мільйона тонн усе ще потребують розчищення, сортування та переробки.

Залежно від рівня забруднення, якості сортування, типу будівель та умов на конкретних об'єктах, до 70% цих відходів – близько 8,2 мільйона тонн – можуть підлягати рециклінгу та повторному використанню для потребу відбудови.

Дослідження також визначає 50 видів будівельної продукції, які потенційно можна виробляти в Україні з використанням перероблених відходів від руйнувань. Серед них – цемент, товарний бетон та збірні бетонні вироби.

Воно свідчить, що за умови належної організації виробництва вторинної сировини перероблені відходи можуть бути не лише екологічним, а й економічно вигідним джерелом матеріалів для відбудови.

Особливо в регіонах зі значними обсягами відходів від руйнувань, дорожчою природною сировиною та добре розвиненою локальною інфраструктурою переробки.

У дослідженні зазначається, що для розвитку такого ринку ключову роль відіграватимуть залучення приватного сектору, створення ринкових стимулів та впровадження зелених публічних закупівель.

Документ також пропонує пріоритетні кроки на 2026–2028 роки, зокрема регуляторні зміни, розвиток стандартів, інвестиції в інфраструктуру та тестування вторинних матеріалів у реальних будівельних проєктах.

"Україна має обмежене в часі вікно можливостей для створення національної системи управління відходами від руйнувань, їх рециклінгу та повторного використання", – наголошує Ауке Лотсма, постійний представник ПРООН в Україні.

"Відповідаючи на масштабний виклик, пов'язаний із відходами від руйнувань уже сьогодні, Україна також може закласти основу для узгодженого з ЄС циркулярного підходу до управління відходами будівництва та знесення в майбутньому", – наголошує він.

Нагадаємо:

Раніше лабораторне дослідження засвідчило, що перероблені уламки будівель, зруйнованих під час війни, можна використати для виробництва бетонних сумішей.