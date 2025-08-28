Скорочений графік подачі води ввели в ще 6 населених пунктах на окупованій Донеччині

Водна криза на окупованій Донеччині посилюється. Ще шість великих населених пунктів переведено на скорочений графік подачі води.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що в Єнакієве, Дебальцеве, Бунге (Юнокомунарівськ) воду зовсім не подають, а у Хрестівку (Кіровське), Жданівку та Шахтарське подають лише половину від і так скромних об’ємів води.

Причиною такого кроку окупанти називають аварію на магістральному водогоні, повідомляє ЦПД.

Наголошується, що це демонструє, що попри всю показову "активність" окупаційної адміністрації, ситуація погіршується. Всі їхні гучні заяви про "боротьбу за воду" виявилися пропагандою.

"Ключовим "рішенням" водного питання гауляйтери постійно називали захоплення Слов’янська. Вони роками ігнорували питання відновлення інфраструктури, ремонту та будівництва нових водогонів, поки російська армія нещадно руйнувала систему водопостачання Донбасу бомбардуваннями", – заявляє ЦПД.

Нагадаємо:

У липні на захоплених російською армією територіях Донецької області посилився дефіцит води.

Так, в місті Чистякове (раніше Торез) Горлівського район у центр міста вода подається раз на три дні на 8 годин.

У селах справи йдуть ще гірше: у одних воду вмикають раз на шість днів на 1,5-3 години, у інших - раз на дев'ять днів на 2 години.

В розпал екстремально спекотного літа 2025 року Донецька область опинилася на межі гуманітарної катастрофи через перебої з водопостачанням.