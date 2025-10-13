На Дніпропетровщині мешканцям повернули світло

На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення світла.

Про це пресслужба ДТЕК повідомила у Телеграм.

Екстрені відключення світла були запроваджені у Дніпропетровській та Донецькій областях енергетики вранці 13 жовтня.

