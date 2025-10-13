Українська правда
На Дніпропетровщині мешканцям повернули світло

Андрій Муравський — 13 жовтня, 13:15
На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення світла.

Про це пресслужба ДТЕК повідомила у Телеграм.

Екстрені відключення світла були запроваджені у Дніпропетровській та Донецькій областях енергетики вранці 13 жовтня.

Нагадаємо:

Російські війська вчергове атакували дронами цивільні об'єкти в Сумському районі, двоє людей отримали поранення.

Масштабна пожежа у складських приміщеннях вирує в Одеській області внаслідок російського удару безпілотниками; постраждала одна людина.

