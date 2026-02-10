На Полтавщині з'явився комплекс з переробки шишок та насіння хвойних порід

У Миргородському надлісництві Слобожанської філії ДП "Ліси України" запрацював повністю автоматизований комплекс з переробки шишок та насіння хвойних порід.

Про це повідомляє пресслужба ДП.

Зазначається, що комплекс забезпечує повний цикл обробки сировини та розрахований на сушіння, переробку й зберігання насіння хвойних порід.

"За одну зміну тут можна переробити від 80 до 110 кг шишок. Він обладнаний потужною камерою для сушіння місткістю 1100 л, а також забезпечує обезкрилення насіння та його сушіння", – йдеться в повідомленні.

В ДП інформують, що таке обладнання дає змогу не лише ефективніше й швидше переробляти шишку та отримувати якісно відібране насіння, а й заощаджувати кошти.

Раніше надлісництво повинно було возити заготовлене насіння у сусідні надлісництва області, оскільки не мали своєї шишкосушарки, витрачаючи час та кошти на пальне. Нині всі роботи із сушіння шишок можна виконати на місці.

Потужності комплексу дозволять повністю покрити потреби не лише надлісництва, а й сусідніх - за потреби, зазначають "Ліси України".

Йдеться, що отримане насіння сосни звичайної вже навесні буде висіяне у лісових розсадниках для вирощування сіянців, які згодом висадять на лісокультурних площах.

