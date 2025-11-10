На Черкащині викрили підпільне виробництво алкоголю: вилучено 12 тонн продукції на 4 мільйона

Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які організували незаконне виробництво алкогольної продукції у Черкаській області.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що підприємство отримало ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв, щоб приховати незаконну діяльність.

Як зазначає БЕБ, насправді фігуранти організували виробництво алкоголю без акцизних марок і продавали його поза обліком. Підприємство не отримувало акцизні марки офіційно та не відображало продажі у фінансово-господарській звітності.

В ході обшуків на виробництві детективи БЕБ вилучили близько 12 тон рідини з характерним запахом спирту. Крім того, провели обшуки в офісному приміщенні та за місцями проживання фігурантів та вилучили фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони.

За даними правоохоронців, орієнтовна вартість вилученого становить понад 4 млн грн.

Призначено проведення судових експертиз, встановлюється повне коло причетних. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило групу осіб, які організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв у підпільних цехах.