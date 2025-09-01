На будівництво "підземних шкіл" у Херсоні витратили вже понад 72 мільйони гривень

На будівництво "підземних шкіл" в Херсонській міській громаді витратили вже 72,6 млн грн, які місцевий бюджет отримав як дотації з державного бюджету.

Про це пише сайт "Вгору".

"Станом на серпень 2025 року в Херсонській міській громаді на будівництво "підземних шкіл", або як їх називають в офіційних документах "протирадіаційних укриттів", витратили 72 мільйони 627 тисяч 999 гривень 77 копійок", – говориться у повідомленні.

Про це стало відомо з відповіді Херсонської МВА на запит "Вгору".

Ці кошти виділені як дотації з державного бюджету місцевому. Йдеться про будівництво на території освітніх закладів херсонської міської громади. При цьому будівництво протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів Херсонської громади продовжується.

"Коштом місцевого бюджету профінансували розроблення проєктно-вишукувальної документації щодо будівництва протирадіаційних укриттів. На це витратили 3 мільйони 340 тисяч 650 гривень 22 копійки", – зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що для будівництва протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів правобережжя Херсонщини розробили 12 проєктів. Орієнтовна потреба у фінансуванні будівництва складає близько 453 мільйони гривень.

Раніше повідомлялося, що Запоріжжя може стати першим містом в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок.

Раніше повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок.