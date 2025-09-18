Загальний світовий борг перевищує $250 трильйонів – МВФ

Загальний борг світу становить 251 трильйон американських доларів.

Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд.

У доларовому еквіваленті загальний борг дещо зріс до 251 трильйона доларів, при цьому державний борг зріс до 99,2 трильйона доларів, а приватний борг зменшився до 151,8 трильйона доларів.

Загальний борг світу трохи перевищує 235% світового валового внутрішнього продукту.

"Глобальний борг стабілізувався, хоча й залишається на підвищеному рівні, оскільки подальше скорочення кредитування приватного сектору компенсувало збільшення запозичень урядів", - йдеться в повідомленні.

При цьому глобальний приватний борг знизився до менш ніж 143% ВВП, що є найнижчим рівнем з 2015 року.

Це відображає скорочення зобов'язань домогосподарств та незначні зміни в боргу нефінансових корпорацій.

Зазначається, що у США державний борг минулого року зріс до 121% ВВП (зі 119% роком раніше), у Китаї він збільшився до 88% (з 82%).

Тенденції приватного боргу суттєво відрізнялися залежно від країни.

У Сполучених Штатах спостерігалося значне падіння (на 4,5 процентних пунктів до 143% ВВП), у Китаї зафіксовано зростання на 6 пунктів до 206 % ВВП.

