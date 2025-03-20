Молдавські залізничники можуть зупинити рух потягів з українським зерном: причина

Молдавські залізничники погрожують перекрити колії та зупинити потяги з українським зерном.

Про це пише Rail.insider із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що 14 березня працівники ДП "Залізниця Молдови" вкотре вийшли на акцію протесту в Кишиневі, вимагаючи виплатити зарплати, які працівники підприємства не отримують понад шість місяців.

Окрім того, 14 лютого, окрім Кишинева, залізничники протестували в Бельцях, Унгенах, Окниці, Басарабясці та Джурджулештах, де розташовані ключові залізничні вузли країни. Протестувальники погрожували, зокрема, перекрити залізничні колії та зупинити потяги з українським збіжжям.

Як пише видання, заборгованість перед працівниками перевищує 200 млн леїв (приблизно 11,3 млн доларів). Наразі залізничники вимагають погашення заборгованості, відшкодування збитків, спричинених затримкою зарплати, відповідно до закону, а також підвищення мінімальної заробітної плати до 5500 леїв.

Якщо ж до їхніх вимог не дослухаються, протестувальники погрожують достроковим припиненням строку дії трудових договорів.

Прогнозується, що масові звільнення призведуть до ускладнення роботи залізниці Молдови, що може негативно вплинути, зокрема, на роботу логістичних маршрутів перевезення української агропродукції в межах ініціативи ЄС–Україна "Шляхи солідарності".