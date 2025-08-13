УЗ заявила про блокування перекупників квитків: як вони маніпулювали застосунком

"Укрзалізниця" заблокувала 271 клієнта, які масово скуповували квитки або маніпулювали застосунком компанії.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Користувачі цих акаунтів намагались використовувати застосунок УЗ, який створено для індивідуального придбання квитків, для інших цілей:

створювали багато різних повʼязаних акаунтів та купували з них невелику кількість квитків, щоб обійти блокування;

намагались утримувати квитки, не переходячи до етапу оплати (вочевидь, очікуючи на "замовлення");

купували багато квитків на різні прізвища та вчиняли інші дії, які були "спіймані" антифрод-системою.

"За аналогією фінансових установ "Укрзалізниця" посилила ідентифікацію клієнтів та розгорнула систему моніторингу за аномальними діями користувачів під час користування нашими онлайн-сервісами", - йдеться в повідомленні.

