Нацбанк показав курс валют на вівторок: євро падає далі
Нацбанк показав курс валют на 7 липня
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У вівторок, 7 липня, офіційний курс долара до гривні не зміниться і становитиме 44,56 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 15 копійок та становитиме 50,87 грн.
Офіційні курси на вівторок 7 липня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,56 грн (44,56 грн станом на 6 липня);
- 1 євро – 50,87 грн (51,02 грн станом на 6 липня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.