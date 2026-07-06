Нацбанк показав курс валют на вівторок: євро падає далі

У вівторок, 7 липня, офіційний курс долара до гривні не зміниться і становитиме 44,56 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться на 15 копійок та становитиме 50,87 грн.

Офіційні курси на вівторок 7 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,56 грн (44,56 грн станом на 6 липня);

1 євро – 50,87 грн (51,02 грн станом на 6 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.