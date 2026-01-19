Митні тарифи Трампа оплачують самі ж американці – дослідження

Всупереч риториці уряду США, вартість американських імпортних мит не лягає на плечі імпортерів – 96 відсотків митного тягаря несуть імпортери та споживачі в США.

Такі дані дослідження Кільського інституту світової економіки (Німеччина).

"Всупереч риториці уряду США, вартість американських імпортних мит не несуть іноземні експортери. Натомість вони вражають саму американську економіку", – говориться у повідомленні.

Дослідницька група проаналізувала понад 25 мільйонів відправлень загальною вартістю майже чотири трильйони доларів США в імпорті США.

"Хоча уряд США мав намір націлити мита на іноземні підприємства, ця політика насправді шкодить внутрішній економіці. Тарифи є автоголом", — каже Джуліан Хінц, директор з досліджень Кільського інституту та один з авторів дослідження.

Твердження, що ці тарифи сплачують іноземні країни, є міфом. Дані показують протилежне: рахунок оплачують американці. Тарифи діють як податок на споживання імпортних товарів.

У дослідженні також розглядаються несподівані підвищення тарифів, введені щодо Бразилії та Індії в серпні 2025 року: тарифи на імпорт з Бразилії були раптово підвищені до 50 відсотків, а для Індії — з 25 до 50 відсотків.

Іноземні експортери не знизили свої ціни, щоб компенсувати додаткові тарифи. Якби експортери поглинули тарифи, їхні ціни в США впали б порівняно з іншими ринками, але цього не сталося, говориться у дослідженні.

"Ми порівняли експорт Індії до США з поставками до Європи та Канади і виявили чітку закономірність. І вартість, і обсяг експорту до США різко впали, на 24 %. Але ціни за одиницю — ціни, які встановлювали індійські експортери — залишилися незмінними. Вони відправляли менше, але не дешевше", — пояснює Хінц.

Зрештою, ці висновки означають, що американські компанії зіткнуться зі скороченням маржі, а споживачі – з підвищенням цін у довгостроковій перспективі. Країни, що експортують до США, продаватимуть менше і будуть змушені шукати нові експортні ринки, говориться у дослідженні.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження тарифів на товари з восьми європейських країн до угоди про "повну та абсолютну купівлю Гренландії", посилюючи свою риторику щодо анексії арктичного острова.

Торговельний дефіцит США стрімко скоротився до найнижчого рівня з 2020 року через зростання експорту та незначному збільшенню імпорту.

Президент Дональд Трамп заявив, що США введуть додаткове 10-відсоткове мито для будь-яких країн, які приєднаються до "антиамериканської політики" БРІКС.