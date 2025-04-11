Мита Трампа спричинили рекордну втечу інвесторів з ринку облігацій у США

Американські інвестори масово виводять кошти з ризикованих боргових фондів після запровадження нових мит Дональдом Трампом.

Про це пише Financial Times.

За тиждень до 3 квітня з фондів високодохідних облігацій було виведено 9,6 млрд дол, а ще 6,5 млрд дол — з фондів позикових коштів. JPMorgan зазначає, що це рекордні тижневі втрати для обох категорій.

Причиною став митний тиск — 10% універсальних зборів і 145% на китайський імпорт. Інвестори бояться уповільнення економіки й шукають більш безпечні активи.

"Ми дійсно очікуємо зростання дефолтів на ринку позичкового капіталу", — сказав Девід Форгаш із Pimco. "Це призводить до того, що інвестори, і ми в тому числі, стають менш толерантними до інвестування в більш ризиковані кредити, коли зростає нервозність після зміни настроїв".

Навіть тимчасове призупинення "взаємних мит", оголошене Трампом, не заспокоїло ринки. Аналітики Morningstar зафіксували переорієнтацію інвесторів з ризикових фондів на більш стабільні активи — держборг, інфляційно-захищені цінні папери та короткострокові облігації.

Нагадаємо:

Курс долара різко знизився в п'ятницю на тлі стурбованості торговельною політикою президента США Дональда Трампа.