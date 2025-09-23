Місцеві бюджети зібрали 29,7 мільярдів гривень земельного податку

Протягом січня – серпня 2025 року місцеві бюджети отримали 29,7 млрд грн плати за землю.

Про це інформує Державна податкова служба.

"На розвиток своїх громад платники спрямували на 14,5 %, або на 3,7 млрд грн більше, ніж у відповідний період минулого року. Тоді надходження склали майже 26 млрд гривень", – говориться у повідомленні.

Найбільше сплатила Дніпропетровщина – 5,2 млрд грн податку. Київ отримав 4,2 млрд грн земельного податку, Одещина – 2,6 млрд грн, Львівщина – 2 млрд гривень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за січень – липень 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували до місцевих бюджетів майже 25,5 млрд грн плати за землю.

У І півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн плати за землю.

Протягом січня-червня 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 245,9 млрд грн, що на 37,2 млрд грн більше, ніж у відповідний період торік, повідомило Міністерство фінансів.

В Україні в січні-травні цього року місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору. Це на понад третину більше, ніж в аналогічний період торік.