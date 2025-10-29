Мінрозвитку впроваджує комплексне відновлення населених пунктів

Відновлення України має бути комплексним та впроваджуватись за принципом "Build Back Better", повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Ми маємо відбудовувати міста та громади за новим, комплексним підходом, включаючи заходи енергоефективності, безбар'єрності та запроваджуючи інноваційні технології, щоб громади стали комфортнішими та технологічнішими — у цьому полягає підхід "Build Back Better, Build Back Greener", – зазначила вона під час Засідання Національного координаційного органу (NCB) з питань зеленого відновлення промисловості України.

Комплексне відновлення громад з інтеграцією інноваційних рішень, яке включає інвестиції у житло, транспортне сполучення та муніципальні послуги є одним із ключових пріоритетів Мінрозвитку, говориться у повідомленні.

У Бородянці та інших населених пунктах вже впроваджується комплексний підхід зеленого відновлення, що включає утеплення фасадів і дахів, незалежне енергопостачання, модернізацію інженерних мереж, впровадження енергоощадних рішень для насосних станцій та використання сучасних систем освітлення зі зниженим енергоспоживанням, безбар'єрну інфраструктуру та нові спортивні й культурні простори.

