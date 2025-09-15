Міноборони передають важливу функцію Мінстратегпрома

До Міністерства оборони України перейшли функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це інформує Кабінет міністрів України.

Міноборони також буде організовувати бронювання працівників цих критично важливих підприємств, говориться у повідомленні.

Кабмін вже ухвалив відповідну постанову.

Такі зміни зумовлені ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, пояснює уряд.

Критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими залишаються незмінними, говориться у повідомленні.

Статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, залишається чинним протягом року з моменту його отримання, за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів, зазначає Кабмін.

Підприємства та установи, які офіційно визнані критично важливими та виконують державні контракти для забезпечення Сил безпеки і оборони, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників, а також отримувати пільгове кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництв.

"Це забезпечить можливість підприємствам та організаціям навіть у найскладніших умовах війни безперервно працювати, зберігати інноваційні команди та виконувати завдання для Сил оборони та держави", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Кабмін ухвалив рішення об'єднати Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з Міністерством оборони. Це має створити єдиний простір управління в секторі оборони, а також посилити координацію та взаємодію між усіма учасниками оборонної індустрії.

Раніше повідомлялося, що Мінстратегпром затвердив нові критерії для бронювання людей, що залучені до виробництва зброї, і підприємства зможуть бронювати всіх робітників за єдиними правилами.

Раніше повідомлялося, що Міноборони скасувало застарілу вимогу про підвищену температуру спалаху 62 градуси при закупівлі дизельного палива.