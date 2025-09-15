Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Міноборони передають важливу функцію Мінстратегпрома

Андрій Муравський — 15 вересня, 13:56
Міноборони передають важливу функцію Мінстратегпрома

До Міністерства оборони України перейшли функції щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це інформує Кабінет міністрів України.

Міноборони також буде організовувати бронювання працівників цих критично важливих підприємств, говориться у повідомленні.

Кабмін вже ухвалив відповідну постанову.

Такі зміни зумовлені ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, пояснює уряд.

Критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими залишаються незмінними, говориться у повідомленні.

Статус критично важливих підприємств, отриманий від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, залишається чинним протягом року з моменту його отримання, за умови перебування у процесі виконання відповідних контрактів, зазначає Кабмін.

Підприємства та установи, які офіційно визнані критично важливими та виконують державні контракти для забезпечення Сил безпеки і оборони, зможуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників, а також отримувати пільгове кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництв.

"Це забезпечить можливість підприємствам та організаціям навіть у найскладніших умовах війни безперервно працювати, зберігати інноваційні команди та виконувати завдання для Сил оборони та держави", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Кабмін ухвалив рішення об'єднати Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з Міністерством оборони. Це має створити єдиний простір управління в секторі оборони, а також посилити координацію та взаємодію між усіма учасниками оборонної індустрії.

Раніше повідомлялося, що Мінстратегпром затвердив нові критерії для бронювання людей, що залучені до виробництва зброї, і підприємства зможуть бронювати всіх робітників за єдиними правилами.

Раніше повідомлялося, що Міноборони скасувало застарілу вимогу про підвищену температуру спалаху 62 градуси при закупівлі дизельного палива.

Міноборони бронювання законодавство

бронювання

Міноборони передають важливу функцію Мінстратегпрома
Новини 3 вересня: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
У "Дії" запрацювало бронювання 100% працівників у прифронтових територіях

Останні новини