Міноборони скасувало застарілу вимогу щодо температури спалаху для дизпалива – Куюн

Віктор Волокіта — 9 вересня, 13:30
Фото: Getty Images

Міністерство оборони нещодавно скасувало застарілу вимогу про підвищену температуру спалаху 62 градуси при закупівлі дизельного палива.

Про це повідомив директор консалтингової компанії Сергій Куюн.

"Як свідчить тендерна документація, серпневі й вересневі закупівлі дизпалива здійснювались зі скасованою вимогою про потребу дотримання радянського стандарту щодо температури спалаху", - зазначив Куюн.

За його словами, в липні вказана норма ще діяла, що й призвело до появи у переліку потенційних позицій для постачання дизпального індійського виробництва.

"В Європі цей показник взагалі не нормується і зазвичай становить 55 градусів, а ті 62 перекочували до нас із радянських часів, коли такі вимоги до пального були продиктовані особливостями використання пального на флоті. Флоту в нас вже майже не залишилось, а ось норма виявилася живучою", - розповів він.

Як зазначив директор А-95, саме вказана норма обмежувала коло виробників дизпалива для підприємств Міноборони двома НПЗ – "Укртатнафтою" в Кременчузі та НПЗ у Плоцьку польської Orlen, який виготовляє на спецзамовлення "Укрнафти" в обмежених кількостях "радянський" дизель.

