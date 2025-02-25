Міністри АПК Угорщини, Болгарії, Румунії, Словаччини закликали ввести довоєнні квоти на агроімпорт з України

Міністри сільського господарства Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини закликали повернутися до довоєнних квот на імпорт української агропродукції.

Про це сказав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський, пише "Суспільне".

Він зауважив, що під час зустрічі європейських міністрів сільського господарства це питання активно обговорювалося, однак Польща наразі не підтримує цю ініціативу.

"Усе це відкриті дебати. І ми маємо позицію чотирьох країн. Але на цей час, як головуюча країна, ми не виступаємо ні за, ні проти, тому що навіть якщо ми як країна є стороною, ми як головуюча країна повинні шукати компроміси. … У нас буде засідання міжурядової комісії 13 березня, і ми також постійно підтримуємо двосторонні контакти", — сказав Сєкерський.

Він наголосив, що майбутні торговельні заходи залежать від військової ситуації в Україні та можливих змін у торговельній політиці ЄС.

Також, за словами польського чиновника, важливим є питання дотримання Україною європейських стандартів у сфері сільськогоспвиробництва та сталого розвитку.

"І наші переговори, наші двосторонні переговори також повинні містити те, що українська сторона буде пропонувати, тобто переймати наші стандарти і вимоги до сільськогосподарського виробництва в Європі, або стандарти у сфері сталого розвитку там, в Україні", – сказав він.

Нагадаємо:

На початку січня польські фермерські організації анонсували маніфестацію, протестуючи, зокрема, проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур й імпорту української агропродукції до Польщі.