Министры АПК Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии призвали ввести довоенные квоты на агроимпорт из Украины

Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии призвали вернуться к довоенным квотам на импорт украинской агропродукции.

Об этом сказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, пишет "Суспільне".

Он отметил, что вовремя встречи европейских министров сельского хозяйства этот вопрос активно обсуждался, однако Польша пока не поддерживает эту инициативу.

"Все это открытые дебаты. И мы имеем позицию четырех стран. Но в настоящее время, как председательствующая страна, мы не выступаем ни за, ни против, потому что даже если мы как страна является стороной, мы как председательствующая страна должны искать компромиссы. ... У нас будет заседание межправительственной комиссии 13 марта, и мы также постоянно поддерживаем двусторонние контакты", - сказал Секерский.

Он подчеркнул, что будущие торговые меры зависят от военной ситуации в Украине и возможных изменений в торговой политике ЕС.

Также, по словам польского чиновника, важным является вопрос соблюдения Украиной европейских стандартов в сфере сельхозпроизводства и устойчивого развития.

"И наши переговоры, наши двусторонние переговоры также должны содержать то, что украинская сторона будет предлагать, то есть перенимать наши стандарты и требования к сельскохозяйственному производству в Европе, или стандарты в сфере устойчивого развития там, в Украине", - сказал он.

Напомним:

В начале января польские фермерские организации анонсировали манифестацию, протестуя, в частности, против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур и импорта украинской агропродукции в Польшу.