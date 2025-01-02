Польські фермери анонсували акцію протесту проти імпорту з України

Польські фермерські організації організовують 3 січня у Варшаві маніфестацію, протестуючи, зокрема, проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур й імпорту української агропродукції до Польщі.

Про це пише Farmer.p, повідомляє Укрінформ.

Польські аграрії пікетуватимуть представництво Єврокомісії у Варшаві, а також Національний оперний театр, де в п’ятницю відбуватиметься офіційна церемонія відкриття Польського головування в ЄС.

Протест організовують понад 20 аграрних організацій, об’єднаних в "Асоціацію аграрних організацій".

«Усі сільськогосподарські організації нашої країни протестуватимуть проти шкідливої політики Євросоюзу, проти пані Урсули фон дер Ляєн, яка нав’язує таку політику, яка змушуватиме нас закриватися», - зазначив з цього приводу голова профспілки фермерських господарств «Солідарність» Томаш Обшанський.

За його словами, аграрії протестуватимуть проти п’яти диктатів Єврокомісії.

Йдеться про угоду про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур, європейський зелений курс, імпорт української агропродукції до Польщі, знищення польських лісів і можливості полювання, а також створення перепон для розвитку польської економіки.

Нагадаємо:

Польська асоціація виробників птиці ініціює зниження квоти на імпорт української курятини з 137 тис до 90 тис тонн після червня 2025 року.