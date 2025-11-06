Мінфін перерахував до місцевих бюджетів майже 17 мільярдів гривень

У жовтні Мінфін забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 16,9 млрд грн, що становить 100% передбачених коштів на цей місяць.

Про це Міністерство фінансів інформує на своєму сайті.

"У жовтні 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 16,9 млрд грн, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на жовтень", – говориться у повідомленні.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100%), додаткові дотації перераховано в сумі 1 млрд грн (100%).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 листопада 2025 року становлять 169,8 млрд грн, що на 49,2 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.

"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування й надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", – зазначають у міністерстві.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що за оперативними даними Державної казначейської служби, за жовтень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 186,4 млрд гривень.

За 10 місяців 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,026 трлн грн податків та зборів, які контролюються Державною податковою службою. Це на 195,2 млрд грн більше показника минулого року. Виконання плану – 107,7 %.

Уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді, у якому пріоритетними є безпека, оборона і соціальна стійкість.