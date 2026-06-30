На Чернігівщині росіяни поцілили у деревообробне підприємство і автозаправку

За добу росіяни тричі вдарили по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині і поцілили у деревообробне підприємство, у Ріпках пошкодили автозаправку й магазин.

Про це написав у Телеграм голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Учора вранці ворог "молнією" вдарив по деревообробному підприємству в Новгороді-Сіверському – пошкоджений фасад. В обід через влучання "молнії" в місті пошкоджена адмінбудівля, оселя й автівки. У 84-річної жінки – акубаротравма. Пізно ввечері через удар "ланцетом" пошкоджене житло і легковик", – розповів він.

Крім того, удень через атаку "герберами" по селу Новгород-Сіверської громади поранені двоє цивільних чоловіків.

У Семенівці був удар по території місцевої лікарні, зафіксовано удари "гербер" по Городні. 67-річний чоловік був поранений. Пошкоджене подвірʼя і вантажівка. У селі на Городнянщині загорівся будинок через удар "молнії".

У селі Ріпки пізно ввечері через атаки "герберами" пошкоджена автозаправка й магазин.

Протягом доби були влучання по обʼєктах критичної інфраструктури та звʼязку, додав Чаус.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російський БпЛА поцілив у підприємство на Чернігівщині, пошкоджені складські й господарчі будівлі.

Понад 10 разів ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками. Пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватний будинки, автівки, є жертви.

Російські окупанти атакували дві автозаправні станції у місті Суми 30 червня – спалахнула пожежа, є руйнування.