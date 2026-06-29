На Харківщині російські БпЛА поцілили заправки, склади й транспорт

На Харківщині російські безпілотники пошкодили автозаправні станції, вантажні автомобілі, склади та сільськогосподарську техніку.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів військовослужбовців Російської Федерації на Харківщині", – говориться у повідомленні.

Троє людей загинули, 25 громадян постраждали.

Так, у місті Валки Богодухівського району ворожими безпілотниками пошкоджено АЗС та вантажні автомобілі. Загинув 45-річний чоловік, 55 та 35-річні чоловіки постраждали.

У селищі Коротич безпілотниками пошкоджено склади та сільськогосподарську техніку. Також пошкоджень зазнала поруч розташована АЗС. 68-річний чоловік травмований.

Через обстріли міста Харків пошкоджено приватний будинок, скління вікон багатоповерхового будинку, гараж, АЗС, автомобілі. Постраждав 60-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес дістала 59-річна жінка.

Внаслідок ворожого обстрілу БпЛА у селі Губарівка Богодухівського району отримала поранення жінка 78 років та ще 4 людини зазнали гострої реакції на стрес.

Вночі 29 червня у селі Губарівка відбувся повторний обстріл. Сталося влучання БпЛА в гараж поблизу будинку. Постраждали чоловік та жінка, які знаходились на вулиці.

Нагадаємо:

Російські окупанти завдали ударів по автозаправній станції у Полтавському районі та по об'єкту інфраструктури у Кропивницькому – на обох локаціях вирували пожежі, постраждала людина.

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у шести областях країни.