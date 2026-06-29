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На Харківщині російські БпЛА поцілили заправки, склади й транспорт

Андрій Муравський — 29 червня, 12:00
На Харківщині російські БпЛА поцілили заправки, склади й транспорт
Нацполіція України

На Харківщині російські безпілотники пошкодили автозаправні станції, вантажні автомобілі, склади та сільськогосподарську техніку.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів військовослужбовців Російської Федерації на Харківщині", – говориться у повідомленні.

Троє людей загинули, 25 громадян постраждали.

Так, у місті Валки Богодухівського району ворожими безпілотниками пошкоджено АЗС та вантажні автомобілі. Загинув 45-річний чоловік, 55 та 35-річні чоловіки постраждали.

У селищі Коротич безпілотниками пошкоджено склади та сільськогосподарську техніку. Також пошкоджень зазнала поруч розташована АЗС. 68-річний чоловік травмований.

Через обстріли міста Харків пошкоджено приватний будинок, скління вікон багатоповерхового будинку, гараж, АЗС, автомобілі. Постраждав 60-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес дістала 59-річна жінка.

Внаслідок ворожого обстрілу БпЛА у селі Губарівка Богодухівського району отримала поранення жінка 78 років та ще 4 людини зазнали гострої реакції на стрес.

Вночі 29 червня у селі Губарівка відбувся повторний обстріл. Сталося влучання БпЛА в гараж поблизу будинку. Постраждали чоловік та жінка, які знаходились на вулиці.

Нагадаємо:

Російські окупанти завдали ударів по автозаправній станції у Полтавському районі та по об'єкту інфраструктури у Кропивницькому – на обох локаціях вирували пожежі, постраждала людина.

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у шести областях країни.

Наслідки обстрілів в Україні

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