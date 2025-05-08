Мінекономіки встановило фармкомпаніям нові патентні правила: деталі

Міністерство економіки України затвердило нові правила, які дозволяють фармацевтичним компаніям продовжити термін дії своїх патентних прав на винаходи, наприклад, на нові лікарські засоби.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що це особливо важливо у випадках, коли препарат щойно з’явився на ринку, а дія основного патенту вже добігає кінця.

"Можливість продовжити захист патентних прав дає компаніям-розробникам більше часу для реалізації інновацій і водночас формує прозорі, справедливі правила для всіх гравців ринку", — прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

За його словами, нові правила — це ще один крок до того, щоб українське законодавство відповідало європейським стандартам.

Що таке додаткова охорона винаходу і навіщо вона потрібна?

Коли дія патенту на винахід закінчується, але продукт — наприклад, нові ліки — щойно з’явився на ринку, компанія ризикує не встигнути повернути інвестиції. Щоб розв'язувати цю проблему існує механізм додаткової охорони — це можливість продовжити патентний захист ще на кілька років, максимум до п’яти.

Такий захист особливо актуальний у фармацевтиці, де розробка одного препарату може тривати роками. Тому компанії, які вкладають великі кошти у нові ліки, мають шанс довше захищати свої розробки від копіювання.

Що передбачають нові правила?

Прийнятий документ визначає чіткі та сучасні правила, як отримати сертифікат додаткової охорони (СДО). Він замінив стару інструкцію, яка вже не відповідала сучасному законодавству.

Тепер чітко визначено:

які документи потрібно подати, щоб отримати додатковий захист;

як довго розглядається таке звернення і хто ухвалює рішення;

що робити, якщо компанії відмовили — порядок оскарження;

додаткова охорона може діяти до 5 років після завершення основного патенту.

Нагадаємо:

В Україні з 1 березня 2025 року змінилися правила ціноутворення на ліки. РНБО ухвалила рішення, яке має зробити медичні препарати доступнішими для населення.