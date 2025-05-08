Минэкономики установило фармкомпаниям новые патентные правила: детали

Министерство экономики Украины утвердило новые правила, которые позволяют фармацевтическим компаниям продлить срок действия своих патентных прав на изобретения, например, на новые лекарственные средства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что это особенно важно в случаях, когда препарат только появился на рынке, а действие основного патента уже подходит к концу.

"Возможность продлить защиту патентных прав дает компаниям-разработчикам больше времени для реализации инноваций и одновременно формирует прозрачные, справедливые правила для всех игроков рынка", - прокомментировал заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

По его словам, новые правила - это еще один шаг к тому, чтобы украинское законодательство соответствовало европейским стандартам.

Что такое дополнительная охрана изобретения и зачем она нужна?

Когда действие патента на изобретение заканчивается, но продукт - например, новое лекарство - только появился на рынке, компания рискует не успеть вернуть инвестиции. Чтобы решить эту проблему существует механизм дополнительной охраны - это возможность продлить патентную защиту еще на несколько лет, максимум до пяти.

Такая защита особенно актуальна в фармацевтике, где разработка одного препарата может длиться годами. Поэтому компании, которые вкладывают большие средства в новые лекарства, имеют шанс дольше защищать свои разработки от копирования.

Что предусматривают новые правила?

Принятый документ определяет четкие и современные правила, как получить сертификат дополнительной охраны (СДО). Он заменил старую инструкцию, которая уже не соответствовала современному законодательству.

Теперь четко определено:

какие документы нужно подать, чтобы получить дополнительную защиту;

как долго рассматривается такое обращение и кто принимает решение;

что делать, если компании отказали - порядок обжалования;

дополнительная охрана может действовать до 5 лет после завершения основного патента.

Напомним:

В Украине с 1 марта 2025 года изменились правила ценообразования на лекарства. СНБО принял решение, которое должно сделать медицинские препараты более доступными для населения.