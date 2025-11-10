Українців запрошують оплачувано надати свої генератори для підтримки мобільного зв'язку

В Україні бізнес та населення запрошують оплачувано заживити базові станції мобільних операторів своїми генераторами.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Якщо ви маєте генератор потужністю від 7,2 кВт, підключіть його та отримуйте орієнтовно від 110 до 140 грн за годину. Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична — близько 1 720 грн", – йдеться в повідомленні.

Щоб долучитися до проєкту, потрібно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 (графік роботи: пн–пт з 9:00 до 18:00, субота–неділя — вихідні).

Оператор підбере найближчу базову станцію до вашої локації, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть ваші контакти оператору. Далі оператор зв'яжеться з вами, перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови та укладе угоду, пояснюють в Мінцифри.

"Ви відповідаєте за обслуговування та заправку генератора. Технічне підключення до базової станції — відповідальність оператора", – підкреслили у відомстві.

