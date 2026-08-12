САП завершила слідство у справі Молчанової та Юри Єнакієвського

Прокурори САП завершили досудове розслідування у справі щодо ексдепутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, столичної забудовниці Владислави Молчанової та підконтрольних їм осіб, а також екскерівника обласного управління Держгеокадастру.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Фігурантів викрили на заволодінні та легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Слідство встановило, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між Іванбщенком та Молчановою щодо контролю над розташованим у передмісті Києва ринком "Столичний" в підприємниці виник умисел вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

Після проведення низки дій, спрямованих на передачу землі в оренду підконтрольній компанії, ці ділянки перейшли у приватну власність підконтрольним забудовниці фізичним особам та на підставі удаваних правочинів продані трьом товариствам, підконтрольним забудовниці.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали мирову угоду щодо спільного використання земельного масиву усього ринку, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств – власників земельних ділянок.

Нагадаємо:

Раніше слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалив рішення про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата України від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, якого підозрюють у привласнені землі на ринку "Столичний".

У вересні 2025 року Іванющенка оголосили у розшук.

Як інформують правоохоронці, Іванющенко переховується від органів прокуратури з 2014 року.