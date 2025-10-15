Microsoft уникне антимонопольного розслідування у Франції

Американський технологічний гігант Microsoft схоже, уникне антимонопольного розслідування у Франції щодо своєї пошукової діяльності, оскільки регулятори планують відхилити скаргу Qwant.

Про це повідомляє Reuters.

Qwant, який історично покладався на платформу Bing від Microsoft для надання результатів пошуку та новин, на початку цього року подав скаргу на пошукові практики Microsoft до французького регулятора.

У середу він заявив, що може оскаржити рішення про відхилення його справи в суді або звернутися до інших органів влади.

Qwant попросив наглядовий орган вжити тимчасових заходів проти Microsoft, поки він вирішував, чи є достатні підстави для розслідування.

Генеральний директор Qwant Олів'є Абекассіс заявив, що слідчі французького органу на закритому засіданні в червні винесли рекомендацію відхилити прохання компанії про винесення судової ухвали та скаргу.

"У такому випадку нам не залишиться іншого вибору, як використовувати всі доступні юридичні засоби, щоб захистити наш бізнес від грубого зловживання з боку Microsoft, захистити наші права та домогтися компенсації", — сказав він.

Французький регулятор відмовився від коментарів. Очікується, що він опублікує своє рішення протягом найближчих двох тижнів, хоча терміни ще можуть змінитися, за словами осіб, безпосередньо обізнаних у цій справі.

Microsoft заявила, що скарга Qwant є безпідставною.

"У скарзі стверджується, що завдано шкоди конкуренції на ринку пошукових систем, де домінує Google", — сказав представник Microsoft.