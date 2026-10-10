Меткомбінат у Кривому Розі переводять в режим холодної зупинки

"АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочинає процес переведення підприємства в режим холодної зупинки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"До такого рішення призвели наслідки чотирьох руйнівних ракетних атак, унаслідок яких загинули шестеро працівників, ще понад 18 осіб дістали поранення, а первинне металургійне виробництво було зупинено", – говориться у повідомленні.

Протягом наступних двох місяців цей процес передбачатиме підготовку до безпечної зупинки виробництва та її проведення, а надалі – консервацію промислових активів, щоб зрештою відновити роботу після завершення бойових дій.

"Хочу наголосити, що холодна зупинка – це не просто призупинення виробництва. Наш пріоритет номер один – зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливої нагоди", – зазначив гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

"Група ArcelorMittal не залишає Україну. За нашою поточною оцінкою, безпечна робота неможлива, доки триває війна", – додав він.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ArcelorMittal зупиняє роботу "АрселорМіттал Кривий Ріг" — найбільшого металургійного підприємства України — після чотирьох ракетних ударів за останні п'ять тижнів.

17 серпня ArcelorMittal повідомила про ракетний удар, який пошкодив основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Тоді загинули двоє людей, 13 отримали поранення, а частину виробничих процесів зупинили.

Кабінет міністрів відкладає фінансування некритичних будівництв, реконструкцій, капітальних ремонтів і благоустрою через складну ситуацію з державними фінансами та затримку частини міжнародної допомоги.