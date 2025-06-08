Meta веде переговори про інвестиції в Scale AI на $10 мільярдів

Meta Platforms веде переговори про інвестиції, які можуть перевищити 10 мільярдів доларів, в стартап Scale AI, що займається штучним інтелектом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Умови угоди ще не остаточно узгоджені і можуть змінитися, йдеться в повідомленні з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Scale AI — це стартап з маркування даних заснований у 2016 році, його підтримують технологічні гіганти Nvidia і Meta.

Остання оцінка Scale AI склала майже 14 мільярдів доларів. Компанія також надає платформу для обміну інформацією, пов'язаною зі штучним інтелектом, для дослідників, які працюють у понад 9000 міст і селищ.

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Штучний інтелект вже незабаром може перевершити майнінг Bitcoin за обсягами споживаної електроенергії.